Итоги двух недель карантина назвали в Минздраве

Снижен ежесуточный прирост заражения КВИ с 4 до 2,1 %, увеличилось количество выздоровевших от инфекции на 60 %.

За счет принятых оперативных мер за двухнедельный период снижена занятость провизорных коек на 20 % и реанимационных коек на 6 %, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

За счет принятых оперативных мер за двухнедельный период удалось достичь следующих положительных результатов. Снижен ежесуточный прирост заражения КВИ с 4 до 2,1 %, увеличилось количество выздоровевших от инфекции на 60 %, снижено количество вызовов скорой помощи на 23 %, снижена занятость провизорных коек на 20 % и реанимационных на 6 %, — сообщил Цой.

На сегодня, по его информации, в инфекционных и провизорных стационарах есть 1958 аппаратов ИВЛ.

Министр добавил, что совместно с акиматами дополнительно закупаются более 4183 аппарата, из них 3105 у отечественных товаропроизводителей, а также более 21 тыс. коек будет подключено к кислороду.

Из них 17 762 точки будут оснащены кислородными концентраторами, 6237 – за счет спонсоров. Задействовано 59 государственных и частных лабораторий с пропускной мощностью 32 тыс. тестов в сутки. На 28 % снижена предельно-розничная цена на одноразовую медицинскую трехслойную маску, — отметил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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