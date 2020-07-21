Почти 2 тысячи казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 45 376 человек.

В Казахстане за сутки 1975 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Из них:

в городе Нур-Султан - 288,

в городе Алматы - 379,

в городе Шымкент - 61,

в Акмолинской области- 32,

в Алматинской области - 304,

в Атырауской области - 44,

в Восточно-Казахстанской области - 256,

в Жамбылской области - 20,

в Западно-Казахстанской области - 28,

в Карагандинской области - 47,

в Костанайской области - 179,

в Кызылординской области - 65,

в Мангистауской области - 35,

в Павлодарской области -15,

в Северо-Казахстанской области - 140,

в Туркестанской области - 82.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 45 376 человек.

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