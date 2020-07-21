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Почти 2 тысячи казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 45 376 человек.

Фото : Depositphotos21 июля 2020, 09:32

В Казахстане за сутки 1975 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Из них:

в городе Нур-Султан - 288,
в городе Алматы - 379,
в городе Шымкент - 61,
в Акмолинской области- 32,
в Алматинской области - 304,
в Атырауской области - 44,
в Восточно-Казахстанской области - 256,
в Жамбылской области - 20,
в Западно-Казахстанской области - 28,
в Карагандинской области - 47,
в Костанайской области - 179,
в Кызылординской области - 65,
в Мангистауской области - 35,
в Павлодарской области -15,
в Северо-Казахстанской области - 140,
в Туркестанской области - 82.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 45 376 человек.


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