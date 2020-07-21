На борьбу с COVID-19 дополнительно просят 42 млрд тенге

Кроме того, как отметил министр, акимам областей необходимо обеспечить выделение автотранспорта и оплату услуг по доставке материала для исследований из сельских районов.

С учетом прогноза эпидемиологической ситуации до конца года необходимо дополнительное выделение 42 млрд тенге из республиканского бюджета, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

С учетом прогноза эпидемиологической ситуации до конца года и увеличением мощности ПЦР лабораторий необходимо дополнительное выделение из республиканского бюджета 22 млрд тенге на оплату услуг по ПЦР тестированию, 170 млн тенге на оплату командировочных 67 специалистам ветеринарных лабораторий, привлеченных к проведению исследований, — сообщил Цой.

Кроме того, по его словам, акимам областей необходимо обеспечить выделение автотранспорта и оплату услуг по доставке материала для исследований из сельских районов.

Для оказания медицинской помощи пациентам с ПЦР- положительными случаями коронавирусной инфекции и пневмониями на уровне села развернуто 2,5 тысячи инфекционных и 11 тысяч провизорных коек. Для оказания амбулаторной помощи на селе созданы и функционируют 1493 мобильных бригад, что покрывает 94% потребности. Обеспеченность составляет 1 бригада 5,7 тысяч человек, — сказал министр.

Он добавил, что на сегодня на селе задействовано 641 машина скорой медицинской помощи. Дополнительная потребность – 141 единиц машин будет покрыта за счет реализуемых договоров финансового лизинга до конца текущего года.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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