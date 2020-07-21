Лидеры ЕС договорились о восстановлении экономики после коронавируса

Переговоры привели к расколу между странами, наиболее пострадавшими от пандемии, и "экономными" членами ЕС.

Лидеры стран Евросоюза заключили сделку по восстановлению после коронавируса. Переговоры на саммите начались в пятницу, 17 июля, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

План восстановления предполагает за собой выплаты в 750 миллиардов евро в виде грантов и займов для противодействия экономическим последствиям. Из них 390 млрд евро будут направлены в наиболее пострадавшие страны. Общий бюджет на 2021-2027 составил 1,074 трлн евро.

Председатель саммита Шарль Мишель отметил, что это был "поворотный момент" для Европы.

Сообщается, что переговоры привели к расколу между странами, наиболее пострадавшими от пандемии, и "экономными" членами ЕС, которых беспокоили предстоящие расходы. Так, Швеция, Дания, Австрия, Нидерланы, наряду с Финляндией выступили против предоставления 500 млрд евро Испании и Италии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие действия ставят проект под угрозу. В качестве компромисса страны остановились на 390 млрд евро. Позже, по итогам саммита, Макрон заявил, что это был исторический день для Европы. Он добавил, что в бюджете учтены все приоритеты европейской политики в области экологии, поддержки сельского хозяйства, европейской солидарности.

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