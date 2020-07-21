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Массовое бесплатное тестирование COVID-19 запустили в Урумчи

В Урумчи, где проживает около 3,5 миллионов человек, по состоянию на вторник зарегистрировано в общей сложности 53 подтвержденных инфекции COVID-19 и 55 бессимптомных случаев.

Фото : astana.gov.kz21 июля 2020, 13:00

В столице СУАР Урумчи запущено бесплатное тестирование на COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Оно направлено на эффективное снижение риска распространение вируса.

Управление здравоохранения Урумчи сообщило, что тесты для всех ключевых групп населения и тех, кто находится под медицинским наблюдением, были завершены. Продолжающееся бесплатное тестирование будет постепенно расширяться. В каждом из районов города создано несколько пунктов сбора проб.

В Урумчи, где проживает около 3,5 миллионов человек, по состоянию на вторник зарегистрировано в общей сложности 53 подтвержденных инфекции COVID-19 и 55 бессимптомных случаев.

Тестирование ключевых групп в столице региона началось 17 июля, в том числе из районов с подтвержденными положительными случаями, подозрительными и бессимптомными случаями и их близкими контактами, а также с теми, у кого наблюдались симптомы лихорадки.


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