В Украине неизвестный захватил автобус с заложниками

Введен план "Заложник"

Неизвестный захватил автобус с 20 заложниками в центре Луцка в западной Украине, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, в области введен план "Заложник".

Мужчина имеет при себе взрывчатку и оружие. По информации полиции, захватчик пока не предъявляет каких-либо требований.

В настоящее время устанавливается его личность.

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