В Украине неизвестный захватил автобус с заложниками
Введен план "Заложник"
Фото : kiev24.ua21 июля 2020, 14:00
Неизвестный захватил автобус с 20 заложниками в центре Луцка в западной Украине, сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, в области введен план "Заложник".
Мужчина имеет при себе взрывчатку и оружие. По информации полиции, захватчик пока не предъявляет каких-либо требований.
В настоящее время устанавливается его личность.
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