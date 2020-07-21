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В Украине неизвестный захватил автобус с заложниками

Введен план "Заложник"

Фото : kiev24.ua21 июля 2020, 14:00

Неизвестный захватил автобус с 20 заложниками в центре Луцка в западной Украине, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, в области введен план "Заложник".

Мужчина имеет при себе взрывчатку и оружие. По информации полиции, захватчик пока не предъявляет каких-либо требований.

В настоящее время устанавливается его личность.


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