От пневмонии скончался руководитель отдела Департамента юстиции Алматы

Ему было 53 года.

В Алматы скончался руководитель отдела Департамента юстиции Кемаль Кусаинов, передает zakon.kz.

Коллектив Департамента юстиции города Алматы глубоко скорбит по поводу безвременной кончины коллеги Кусаинова Кемаль Кайсаровича. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника, - сообщили в Департаменте юстиции.

Там рассказали, что за годы трудовой деятельности, благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Кемаль Кайсарович пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением.

За почти тридцатилетний стаж работы, работал в РГП "Центр по недвижимости по городу Алматы" на различных руководящих должностях. С 2010 по 2019 гг. работал в должности руководителя Управления юстиции Алмалинского района. В последнее время исполнял обязанности руководителя отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению Департамента юстиции города Алматы.

Коллектив Департамента юстиции города Алматы, разделяя скорбь и горечь этой невосполнимой утраты, выражает глубокие соболезнования родным и близким. Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Мы навсегда сохраним память о Кемаль Кайсаровиче, благодарность за внесенный вклад в работу Департамента юстиции города Алматы, - отмечается в сообщении.

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