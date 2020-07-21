Более 4 тысяч аппаратов ИВЛ закупит Казахстан

3 105 будут произведены в Казахстане и доставлены в больницы.

Фото : gazeta.ru

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о закупе аппаратов ИВЛ для больниц, передает корреспондент zakon.kz. Всего в республике 1958 единиц, дополнительно закупим 4 183 аппарата, из них 3 105 у отечественного товаропроизводителя. Буквально в ближайшие два месяца данное оборудование будет произведено в Казахстане и поставлено в медицинские организации. Параллельно уже существующие поставки идут, фактически в ближайшее время обеспечим полноценное оснащение наших медорганизаций ИВЛ-аппаратами, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК. Кроме того, запланирована поставка 100 передвижных медицинских комплексов, которые смогут оказывать помощь в региональном масштабе. 21 855 коек будут обеспечены кислородом, из них 17 762 посредством кислородных концентратов, которые поступают как от государства, так и от граждан и меценатов, - добавил глава Минздрава.

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