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Более 4 тысяч аппаратов ИВЛ закупит Казахстан

3 105 будут произведены в Казахстане и доставлены в больницы.

Фото : gazeta.ru21 июля 2020, 15:25

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о закупе аппаратов ИВЛ для больниц, передает корреспондент zakon.kz.

Всего в республике 1958 единиц, дополнительно закупим 4 183 аппарата, из них 3 105 у отечественного товаропроизводителя. Буквально в ближайшие два месяца данное оборудование будет произведено в Казахстане и поставлено в медицинские организации. Параллельно уже существующие поставки идут, фактически в ближайшее время обеспечим полноценное оснащение наших медорганизаций ИВЛ-аппаратами, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Кроме того, запланирована поставка 100 передвижных медицинских комплексов, которые смогут оказывать помощь в региональном масштабе.

21 855 коек будут обеспечены кислородом, из них 17 762 посредством кислородных концентратов, которые поступают как от государства, так и от граждан и меценатов, - добавил глава Минздрава.


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