Минздрав о бубонной чуме из Монголии: Казахстанцы не заразятся
Бубонная чума не передается от человека к человеку – МЗ РК.
Фото : liter.kz21 июля 2020, 17:23
Казахстанцы не заразятся бубонной чумой, появившейся в Монголии. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказала вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает корреспондент zakon.kz
Бубонная чума не передается от человека к человеку. На сегодняшний день в Казахстане есть природные очаги чумы. Для этого наши санитарные службы, противочумные станции работают, ведут профилактическую работу и держат ситуацию на контроле, - сообщила она.
При этом вице-министр отметила, что бубонная чума из Монголии может попасть в Казахстан с пациентом только, если у него будет очень тяжелая легочная форма заболевания.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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