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Токаев посетовал на бескультурье казахстанцев на природе

Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную, - Президент РК.

Фото : Акорда22 июля 2020, 01:33

Касым-Жомарт Токаев выразил возмущение тем, как ведут себя на природе некоторые казахстанцы, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесённый нашими соотечественниками уникальному "розовому" озеру Кобейтуз.

Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную.


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