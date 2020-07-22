Сколько казахстанцев получили бесплатные лекарства от COVID-19 - опрос

Почти половина из опрошенных не знала об этом.

Редакция zakon.kz провела в Telegram-канале опрос о получении бесплатных лекарств для лечения пневмонии и COVID-19.

В опросе приняли участие 13,7 тысяч человек. Согласно результатам, 132 человека (1%) получили лекарства. 2906 человек (21%) не знают, куда обратиться. 6286 человек (46%) не знают о такой возможности. 1659 человек (12%) не пытались получить их, 2790 человек (20%) не нуждаются в них.

9 июля вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова сообщила, что пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония" и дети до 18 лет с аналогичным заболеванием или ОРВИ должны получать лекарства бесплатно. Эти препараты выписываются участковыми врачами и проходят через информационную систему, чтобы контролирующий орган мог видеть какое количество препарата и кому выписано, и удостовериться, что лекарство дошло до пациента.

21 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что Минздрав включит пять ключевых фармацевтических препарата в медицинские протоколы для лечения пневмоний, коронавирусных пневмоний, КВИ в домашний и амбулаторных условиях.

Мы прорабатываем вопрос по включению 5 ключевых фармпрепаратов для лечения непосредственно пневмоний, коронавирусных пневмоний, КВИ в домашний условиях и амбулаторно, для того, чтобы идти на опережение, чтобы люди не искали эти препараты на рынке. Необходимые процедуры сейчас проводятся, включаются протоколы лечения, мы уже прорабатываем вопрос поставок препаратов, чтобы пациенты могли получить данную помощь дома, не доводя свое заболевание до больницы, - сказал Цой.

По его словам, ведомство приложило все усилия для налаживания поставок медикаментов в розничные сети.

Для розницы мы организовали шесть авиарейсов в Россию и Индию, и больше 4 млн упаковок доставлено в РК. Параллельно каждый регион самостоятельно занимается этим вопросом, дополнительно борты ставятся для того, чтобы увеличить доступность препаратов. Местами мы все еще видим определенный дефицит, но в целом ситуация стабилизировалась. Эти препараты поступают. Этот процесс должен наладится и наши компании, думаю, что будут своевременно поставлять на рынок необходимые лекарства, - сообщил министр.

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