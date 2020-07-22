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Сильные дожди ожидаются в Казахстане 

Прогноз погоды на 23-25 июля.

Фото : pixabay.com22 июля 2020, 11:50

С продвижением ложбины Северо-Западного циклона на территории Казахстана пройдут дожди, в северной половине местами сильные, передает zakon.kz.

Местами ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, шквалистый ветер, выпадение града, понижение температуры воздуха, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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