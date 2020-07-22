Сильные дожди ожидаются в Казахстане
Прогноз погоды на 23-25 июля.
Фото : pixabay.com22 июля 2020, 11:50
С продвижением ложбины Северо-Западного циклона на территории Казахстана пройдут дожди, в северной половине местами сильные, передает zakon.kz.
Местами ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, шквалистый ветер, выпадение града, понижение температуры воздуха, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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