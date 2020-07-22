Вернуть всегда успеем - депутат о подходе по выплате 42500 тенге

Лучше 10 человек получат эти выплаты не по адресу, потому что вернуть деньги государство всегда успеет, так как это не такие гигантские суммы по сравнению с количеством вывоза денег в оффшоры.

Фото : azattyq-ruhy.kz

Необходимо пересматривать подход по выплате 42 500 тенге, сказал в ходе онлайн брифинга в Агентстве по противодействию коррупции депутат Мажилиса Азат Перуашев, передает корреспондент zakon.kz. Вопрос выплаты 42,5 тысяч остро стоит, потому что многие не в состоянии особенно на селе, во-первых, доказать документально, что они работали неофициально где-то и им отказывают в начислении. Сейчас приходит масса отказов, в том числе предпринимателям. На мой взгляд, спорных и необоснованных, — сказал депутат. Во-вторых, по его словам, эти люди сейчас не могут найти другую работу, поэтому такие выплаты необходимо делать всем обратившимся. Есть принцип, что лучше 10 человек, кто не по адресу, чем хотя бы одна семья с детьми будет голодать. Вернуть деньги мы всегда успеем, это не такие гигантские суммы, честно говоря, по сравнению с тем, какие суммы выводятся в оффшоры из нашей страны некоторыми товарищами. А здесь люди, которые на свой труд живут и жили от зарплаты до зарплаты потеряли доход, мы сейчас заставляем отчитываться. Поэтому, с моей точки зрения, нужно пересматривать подход по выплате 42,5 тысяч тенге, — заявил Перуашев. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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