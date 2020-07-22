Змеи в Алматы: насколько велика вероятность пострадать от укуса

В окрестностях Алматы обитает лишь два вида ядовитых змей – обыкновенный щитомордник и степная гадюка.

На днях в социальных сетях появилось сообщение о змее, встреченной в ботаническом саду, расположенном в самом центре Алматы. Вскоре в Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что на кадрах видеоролика, предположительно, зафиксирован обыкновенный уж, не представляющий никакой угрозы. Тем не менее алматинцы в своих комментариях по-прежнему задаются вопросом о том, не могут ли оказаться в границах города его более ядовитые собратья. О том, какие вообще виды змей можно повстречать в Алматы и его окрестностях, и какие из них могут нанести серьезный вред человеку, в беседе с журналистом zakon.kz рассказала герпетолог лаборатории орнитологии и герпетологии Института зоологии Алматы Юлия Зима.

Как рассказала эксперт, в окрестностях Алматы обитает лишь два вида ядовитых змей – обыкновенный щитомордник и степная гадюка. Но в самом городе, где есть жилые застройки, они не встречаются.

Чаще всего на территории города можно встретить неядовитых змей – водяного ужа или узорчатого полоза. А вот по окраинам города, кроме этих двух видов неядовитых змей, можно также встретить обыкновенного щитомордника, который в основном водится в горной местности и предгорьях, а также степную гадюку, которая как следует из ее названия, водится в степях вокруг Алматы. Но на территорию города или даже его окраин она обычно не заходит. Единственное, где ее можно встретить – на территории дач, расположенных в степной местности. Также, теоретически, она может обитать в нижней части города, где сейчас ведется активная застройка. То есть там, где город будет заходить в степь. А вот на территории уже имеющихся построек ее вряд ли удастся встретить, – рассказала Юлия Зима.

Что касается вопроса о том, насколько опасны эти змеи, то по словам герпетолога, конечно, эти змеи опасны. Хотя ни гадюка, ни щитомордник все же не относятся к категории смертельно ядовитых змей, они ядовиты и при укусе способны нанести ощутимый урон здоровью. При этом обыкновенный щитомордник гораздо опаснее, чем степная гадюка. Несмотря на то, что эти змеи относятся к одному семейству, они обладают совершенно разным по воздействию ядом. К тому же щитомордник гораздо крупнее степной гадюки.

Степная гадюка очень мелкая змея и в нашей местности ее длина колеблется чаще всего в пределах 30-40 сантиметров, очень редко попадаются особи длиной до 50 сантиметров. А длина щитомордника в среднем достигает 50-80 сантиметров. Соответственно и количество впрыскиваемого яда гораздо больше. Но как бы то ни было, после укуса любой ядовитой змеи необходимо обратиться либо в токсикологический центр, либо в любое ближайшее медицинское учреждение. Особенно, если учесть, что практически у всех людей есть какие-то сопутствующие заболевания, способные значительно усугубить действие яда. Но особенно опасны укусы змей для детей, потому что объем впрыскиваемого яда, учитывая вес ребенка оказывает уже совершенно иное воздействие, нежели на взрослого человека, – отметила эксперт.

При этом она дополнила, что насколько ей известно, в самом городе Алматы случаев укуса людей ядовитыми змеями не было. По крайней мере в последнее время. Да и в целом такие инциденты довольно редки, и в основном случаются в отдаленной от города местности.

На мой памяти именно на территории города в основном встречались случаи укусов неядовитых змей. В частности, узорчатым полозом, когда люди пытались его ловить или брать в руки. Но это совершенно не опасно. На мой взгляд, гораздо опаснее укус осы или пчелы, способный вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. А при укусе полоза – это просто ранка, которую достаточно обработать перекисью водорода или другим дезинфицирующим средством. И вопреки бытующему в народе мнению, что на зубах неядовитых змей якобы остается так называемый "трупный яд" от съеденной ими добычи, во рту у них довольно стерильно. Другое дело, что в случае таких инцидентов люди чаще всего очень сильно паникуют. Был даже случай, когда мужчину укусил узорчатый полоз, и он настолько испугался, что у него случился нервный припадок, вплоть до появления пены изо рта, – рассказала Юлия Зима.

В общем, подводя итог можно сказать, что встреча с ядовитой змеей, даже неядовитой, на территории города крайне маловероятна. Гораздо больше шансов на это в степных районах и горной местности. А если такая встреча все же произошла, следует соблюдать элементарные правила безопасности – не пытаться поймать змею, даже если вы считаете, что она не ядовита. И уж тем более не следует ее убивать, а дать возможность спокойно уползти. Ведь она боится человека ничуть не меньше, чем он ее, а потому никогда не станет нападать первой, если не загнать ее в угол.

Владимир Демидов

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