Загруженность ковидных стационаров Алматы снизилась до 49%

Что делается для снижения трагической статистики, какие меры предпринимаются для снижения летальности?

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров рассказал о некоторой стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавируса в мегаполисе, передает zakon.kz.

Ранее я уже озвучивал принцип разделения всех стационаров по степени тяжести пациентов – эшелонирование, - ответил на вопрос руководитель управления общественного здоровья. - Сегодня одним из важных показателей того, что эшелонирование работает во благо, является доступность коечных мест. Если ранее загруженность стационаров достигала 90%, то сегодня данный показатель снизился до 49%, - сказал он.

В настоящее время в лечении КВИ задействованные медицинские организации разделены на три звена.

Первой категории – для крайне тяжелых и тяжелых. Эти стационары обеспечены оборудованием и всем необходимых для решения неотложных задач.

Второй эшелон – для средней тяжести больных. Здесь мы работаем на базе 15 перепрофилированных клиник, коечная мощность которых рассчитана на 1705 коек.

И третий эшелон - обсерваторы – для долечивания. К ним мы отнесли 7 организации с коечной мощностью 2376 коек, из которых 1000 коек приходится комплекс, организованный на базе Халык-Арены.

Для снижения уровня тяжёлых пациентов и летальности активно работают ведущие специалисты Центра реаниматологи и анестезиологии. Это Мобильная реанимационная, выездная группа быстрого реагирования, которая мониторит состояние пациентов всех реанимационных отделений города и контролирует состояние каждого тяжелого пациента.

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