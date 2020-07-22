В роддомах Алматы следят за безопасностью рожениц - Горздрав
Добавится 60 коек на базе роддома №4.
Фото : pandaland.kz22 июля 2020, 16:16
Все роддома Алматы соответствуют строгим требованиям инфекционного контроля. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров, передает zakon.kz.
Особое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка. Крайне важно, чтобы все женщины имели доступ к безопасным родам, непрерывному дородовому и послеродовому уходу, особенно в период пандемии, - отметил спикер.
Он подчеркнул, что при каждом роддоме города есть отделение для приема беременных женщин с коронавирусной инфекцией. Кроме того, к существующей коечной мощности в роддомах добавится 60 коек на базе роддома №4. Поэтому даже если подтвердится диагноз, будущим мамам не стоит переживать. Все роддома соответствуют строгим требованиям инфекционного контроля.
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