Раньше алматинцы искали лекарства, а теперь предлагают

С прошлой пятницы наблюдается заметный спад ажиотажа в аптеках города.

В Алматы стабилизировалась ситуация по лекарственным препаратам, передает zakon.kz.

Значительно снизилось количество звонков в call-центр при Центре предпринимательства "Qoldaý" по обеспечению лекарственными препаратами, сообщили в городском акимате.

Пик обращений на "горячую" линию пришелся на период с 14 по 21 июля. Если 14 июля было зафиксировано 1010 обращений, то уже 21 июля – 241 обращение. Количество обращений горожан сократилось в 4 раза. Это связано с увеличением заполняемости складов и аптек города.

Директор департамента Центра предпринимательства Qoldaý Акбота Рустембекова рассказала,что если на прошлой неделе на Телеграмм-канале "InDrug" Алматы в основном искали лекарства, то с начала текущей недели наблюдается другая картина - граждане предлагают друг другу медикаменты, приобретенные ранее про запас, что в целом говорит о стабилизации рынка.

Большая часть обратившихся горожан нашли необходимые препараты. В списке часто запрашиваемых лекарств, к примеру, такие препараты, как Ксарелто, «Клексан», Гепарин, Меропенем, Дексаметазон, Преднизалон и другие.

Таким образом, ситуация в городе по наличию в аптеках необходимых медикаментов стабилизировалась, поставки все необходимых препаратов осуществлены, ажиотаж спал. И работа по контролю за ситуацию на рынке и дальнейшим поставкам медикаментов продолжается, - сообщил Зангар Салимбаев, координатор акимата Алматы по обеспечению лекарственными препаратами.

Сегодня крупные фармкомпании осуществляют практически ежедневные поставки медикаментов из разных стран, в том числе России и Индии. Первые два самолета прибыли 10 июля. С того времени всего прибыло 7 бортов с объемом груза в 7,3 млн медикаментов, или 160-170 тонн, из них 2 борта были организованы акиматом в рамках Стабфонда.

Кроме аптечных сетей, на сегодня, буквально за три дня, отгружено около 600 тысяч медикаментов в стационары и больницы города. В ближайшее время ожидаются новые поставки.

В город также были осуществлены поставки ИВЛ, гуманитарной помощи, которая была распределена по государственным больницам Алматы.

В целом, по словам Зангара Салимбаева, ситуация по обеспечению города лекарственными препаратами находится на постоянном контроле акима Алматы, он практически ежедневно встречается в режиме Zoom с производителями и поставщиками фармпрепаратов города, аптечными сетями, оперативно решаются все вопросы, при необходимости оказывается помощь участникам фармрынка, в том числе по транспортному обеспечению, развозке медикаментов и др.

"С прошлой пятницы наблюдается заметный спад ажиотажа в аптеках города, я лично объехал крупные аптечные сети Алматы за последние несколько дней и лично убедился в этом, - говорит Зангар Салимбаев. - Не сетевые аптеки в виду их малого масштаба приобретают небольшое количество медикаментов, соответственно, в этих аптеках запасы быстро заканчиваются. Руководители самих аптек подтверждают, что ситуация на рынке стабилизировалась. Но, тем не менее, мы продолжим поставку различных медикаментов в город, в том числе аналоги оригинальных лекарств. Также отслеживаем ситуацию по наличию в городе лекарственных препаратов повышенного спроса и их оперативной поставке, к примеру, на сегодня это "Клексан", "Фраксипарин" и др. В ближайшие дни из Турции прибывает около 40 тысяч упаковок "Клексан", примерно через неделю ожидается поставка еще 150 тыс шт этого препарата. И это поставки только одной компании. Общий объем поставок препарата составит более 300 тысяч шт. Кроме того, в город за последнее время было поставлено около 80 тысяч шт градусников".

В акимате напомнили, что согласно Постановлению главного санитарного врача Алматы, отпуск самых необходимых лекарств для лечения COVID19 осуществляется в размере не более 2-3 шт в одни руки. В аптеках также должнно соблюдаться социальное дистанцирование, в крупных аптечных сетях сделаны соответствующие разметки для посетителей, поэтому это стало одной из причин того, что очереди растянулись на улице.

Также акимат Алматы ежедневно проводит мониторинг аптек города на соответствие их ценовой политики и не превышения предельных цен.

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