Причину роста случаев пневмонии назвали в Алматы

Сейчас число случаев снизилось.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров рассказал, в связи с чем в мегаполисе наряду с коронавирусной инфекцией фиксируется большое количество пневмоний, передает zakon.kz.

Мы видим прямую связь между ростом числа случаев пневмонии и снятием ограничительных мероприятий. С конца мая мы наблюдаем рост заболеваемости пневмонией, тот период, когда мы ослабили карантинные мероприятия, сняли блокпосты, это имеет прямую корреляцию. Количество пневмоний на пике возрастало, было до 300 госпитализаций в сутки, сейчас снизилось в 3 раз, колеблется между 100-130 в сутки, - считает Камалжан Надыров.

Глава Управления обратился к горожанам с просьбой при первых симптомах болезни обращаться к врачам, а не пытаться вылечить все самостоятельно.

Важно, чтобы наше население понимало, что самых ранних признаках пневмонии надо начинать правильно лечить. Зачастую пациенты в стационары поступают, когда начинается одышка. Когда спрашиваем пациентов, когда появились первые симптомы, мы понимаем, что 10-12 дней пациент занимался самолечением в надежде, что все пройдет без последствий. Призываю наших граждан при первых симптомах обращаться по телефону в свои поликлиники, в кол-центры. Для нас очень важно, чтобы мы сразу начали правильную терапию на ранних стадиях. Потому что когда пациент обращается с одышкой. Это расценивается как средняя степень тяжести и прогноз менее оптимистичный, - добавил Надыров.

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