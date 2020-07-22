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В Туркестанской области выявили подпольный цех по изготовлению алкоголя

По данному факту ведется расследование по ст.233 ч.2 УК РК

Фото : Pixabay22 июля 2020, 18:35

В Туркестанской области выявили подпольный цех по изготовлению поддельного алкоголя, передает zakon.kz.

Согласно информации КФМ МФ РК, по результатам принятых мер установлено, что житель села Коксаек Толебийского района организовал подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок.

В ходе обыска обнаружено и изъято 64 бутылки поддельной водки марки "Пшеничная" объемом 0,5 л.

По данному факту ведется расследование по ст.233 ч.2 УК РК (Изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок).


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