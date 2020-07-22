Школьные медработники помогают разгрузить поликлиники в Жамбылской области

В городской средней школе № 33 им. М.Ауэзова медицинский пункт действует с 20 июля.

Сегодня вся страна борется с коронавирусной инфекцией и сопутствующими ей заболеваниями. В такой ситуации большая ответственность ложится на плечи медицинских работников. И в этот сложный период многие лечебные учреждения испытали нехватку кадров. Для решения этой проблемы открываются дополнительные центры медицинского обслуживания населения, в работе которых задействованы медицинские работники образовательных учреждений, передает zakon.kz.

Заместитель руководителя управления образования Талгат Жамалов подчеркивает, что школьные медсестры в медицинских пунктах работают в добровольном порядке. Они принимают больных после осмотра врача.

В городской средней школе № 33 им. М.Ауэзова медицинский пункт действует с 20 июля.

Наша главная задача - немного разгрузить поликлиники. За два дня к нам пришли 11 человек, в основном - это граждане среднего возраста. Основные жалобы схожи со всеми актуальными на сегодняшний день - головная боль, слабость и недомогание. К нам отправляют пациентов с рядовыми случаями, так как школьный медпункт не оборудован для сложных процедур, - рассказала школьная медсестра Орынкуль Койчугулова.

Жители массива Бурыл отметили высокую производительность оборудования школьных медицинских пунктов.

В нашем районе мы живем обособленно. Поликлиника находится далеко, и ездить туда на процедуры неудобно. Поэтому после получения назначения мы обычно ищем соседей, умеющих делать уколы внутримышечно или ставить капельницы. А школа, расположенная в самом центре массива - идеальное место, где каждому могут помочь: измерить давление, поставить укол, проконтролировать процесс выздоровления, - рассказал местный житель Еркебулан Жантлесов.

Айбиби Дуйсенбаева и Айым Убайдан, медицинские работники средней школы №54, что находится в этом массиве, заявляют, что с радостью вышли на работу.

Мы очень тесно общаемся с детьми и их родителями, знаем многих местных жителей, и не помочь им в такой ситуации было бы предательством. Наш медицинский пункт открылся еще на прошлой неделе, и за это время к нам поступили 19 человек. В школе созданы все условия для проведения необходимых процедур, и надеемся, что наш труд будет полезен, - говорит медсестра Айбиби Дуйсенабаева.

На окраинах города прием больных в школьных медицинских пунктах стал глотком свежего воздуха.

Мы вышли на работу по первой просьбе. В борьбе с коронавирусом, как на войне, важен каждый солдат. Тем более, добраться медицинским работникам к нам бывает проблематично, - рассказывает медсестра средней школы №60 Сауле Бейневова. - Наша школа расположена в кирпичном поселке. Сюда также приходят люди из массива Барысхан и села Акбулым. Поставить капельницу или укол порой сложно, ведь в сельской местности трудно найти людей с медицинскими навыками. Потому мы с напарницей работаем не покладая рук, за две недели к нам обратились за помощью 47 человек, 11 из них - только за сегодняшний день.

Вторая медсестра Баян Калмаганбетова также с энтузиазмом относится к новому фронту работ, ответственно встречая пациентов у входа, проверяя температуру и наличие средства индивидуальной защиты.

Я вообще пошла в медицину только потому, что желала помогать людям. И вот настал момент, когда моя помощь будет максимально полезна. Пациентов всегда встречаю с улыбкой и добродушно, потому что в таком состоянии им очень нужны позитивные эмоции. Недавно к нам обратился 92-летний дедушка с острым бронхитом, которого мы поставили на ноги. Каждый раз, когда вижу его, слышу благодарность и получаю заряд позитива на целый день, - рассказывает она.

Каждый пациент безмерно благодарен медсестрам, которые вносят свой вклад в борьбу за жизни казахстанцев.

По словам заместителя руководителя управления образования Талгата Жамалова, школьные медицинские пункты будут вести прием пациентов до начала учебного года.

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