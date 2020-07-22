На Алаколе выясняют причину гибели птиц

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет рассказал о проведении инспекции Алаколя, передает zakon.kz.

При осмотре острова специалистами было обнаружено 9 мертвых туш огаря (красная утка). Специалисты осмотрели большой, средний и малый остров Аралтобе. Массовый падеж птиц не зафиксирован.

Для выяснения причин гибели птиц сотрудниками инспекции было сообщено в соответствующие государственные органы.

Дополнительно будет организован выезд сотрудников научных организаций, инспекции и департамента экологии, - написал Дилдахмет в Facebook.