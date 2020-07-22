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На Алаколе выясняют причину гибели птиц

Дополнительно будет организован выезд сотрудников научных организаций, инспекции и департамента экологии.

Фото : -22 июля 2020, 20:28

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет рассказал о проведении инспекции Алаколя, передает zakon.kz.

Государственными инспекторами Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно сотрудниками Алакольского государственного природного заповедника был осуществлен выезд по факту гибели птиц на малый остров Аралтобе Алакольского озера.

При осмотре острова специалистами было обнаружено 9 мертвых туш огаря (красная утка). Специалисты осмотрели большой, средний и малый остров Аралтобе. Массовый падеж птиц не зафиксирован.

Для выяснения причин гибели птиц сотрудниками инспекции было сообщено в соответствующие государственные органы.

Дополнительно будет организован выезд сотрудников научных организаций, инспекции и департамента экологии, - написал Дилдахмет в Facebook.


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