Цой рассказал про объединенный подсчет статистики пневмонии и коронавируса

Сейчас медработники Казахстана обучаются правильно определять КВИ-пневмонии.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал про новый объединенный подсчет случаев заражений КВИ и пневмонии с 1 августа, передает zakon.kz.

Чтобы статистику получить, требуется дополнительное время, нужно разработать те нормативные требования, которые есть у нас в Казахстане, второе, самый большой фронт, - обучение каждого медицинского работника, который находится в информационной системе на уровне поликлиники, стационаров, на селе. Они должны правильно понимать, что за кодировка, и какие конкретные клинические признаки имеются. Например, явление "матового стекла" в легких при компьютерной томографии, и другие варианты, чтобы каждый медработник понимал, куда соотносить данную категорию пневмонии. Важна готовность информсистем, потому что мы должны перестроить эту кодировку и поставить данный код у себя. 1 августа - начало отчетного месяца, статистика должна идти ровно. Мы почти каждый день проводим семинары, - заявил Цой в эфире телеканала "Хабар".

Также он прокомментировал данные про 234 тысяч выявленных случаев пневмонии в Казахстане.

Мы будем показывать выявленные тестами случаи заражения, плюс, мы будем показывать отдельно случаи пневмонии, имеют схожие признаки с коронавирусом, в том числе и летальность. Сейчас у нас есть общие цифры. То есть мы там все виды пневмоний видим. У нас есть категории вирусные пневмонии и иные. Настоящие цифры выделить сейчас просто невозможно. Наши врачи сейчас кодируют общим шифром, - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что правильная кодировка нужна, чтобы вычленять КВИ-пневмонии.

Цой рассказал, будут ли прежние цифры по пневмонии включатся в новую статистику как случаи коронавируса.

- По рекомендации ВОЗ, предлагается с момента начала подсчета статистики, указывать цифры, которые выявлены на данный момент. То есть ретроспективно должен проводиться анализ, но начинать статистику нужно с 1 августа.

- То есть вы не будете вычленять из 234 тысяч?

- Да, на данный момент мы будем начинать статистику с 1 августа и случаи будут добавляться по мере выявления этих данных каждый день.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!