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Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану и Узбекистану

Соответствующее постановление принято Правительством РК.

Фото : 24kz23 июля 2020, 08:48

Правительство Республики Казахстан окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Афганистан и Республике Узбекистан, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Аскар Мамин.

Согласно документу, в Исламскую Республику Афганистан планируется отправить свыше пяти тысяч единиц товара для оказания официальной гуманитарной помощи.

Кроме того, Афганистан получит спальные мешки, зимние палатки, складные металлические кровати, матрацы, наволочки, подушки, простыни и одеяла.

Также в республику передадут и теплую одежду.

В Узбекистан отправят продукты питания. Среди них мука, гречка, растительное масло и консервы.

Согласно документу, определить получателей официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию должны в министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК было поручено обеспечить транспортировку и доставку гуманитарного груза до пунктов назначения в Исламской Республике Афганистан и Республике Узбекистан.


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