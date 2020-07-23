Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану и Узбекистану

Соответствующее постановление принято Правительством РК.

Правительство Республики Казахстан окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Афганистан и Республике Узбекистан, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Аскар Мамин.

Согласно документу, в Исламскую Республику Афганистан планируется отправить свыше пяти тысяч единиц товара для оказания официальной гуманитарной помощи.

Кроме того, Афганистан получит спальные мешки, зимние палатки, складные металлические кровати, матрацы, наволочки, подушки, простыни и одеяла.

Также в республику передадут и теплую одежду.

В Узбекистан отправят продукты питания. Среди них мука, гречка, растительное масло и консервы.

Согласно документу, определить получателей официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию должны в министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК было поручено обеспечить транспортировку и доставку гуманитарного груза до пунктов назначения в Исламской Республике Афганистан и Республике Узбекистан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!