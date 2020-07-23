Аким ВКО обратился к врачам: Не теряйте "золотое" время

На сегодняшний день сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Кокпектинском и Тарбагатайском районах.

Аким ВКО Даниал Ахметов призвал врачей - не терять время в ожидании результатов ПЦР-тестирования, а сразу делать поступающим с ковидными симптомами пациентам рентген или компьютерную томографию, сообщает zakon.kz.

Такая практика позволит выявлять поражение легких на ранних стадиях и успешно вылечивать больных, не теряя времени. Говоря словами спасателей и самих медиков, здесь действует правило "золотого часа", когда можно начать лечить пациента и не дать заболеванию перейти в более тяжелую форму.

Сейчас это время зачастую тратится на ожидание результатов ПЦР-тестирования. Делать его, безусловно, нужно, но необходимо применять и другие методики для выявления степени поражения легких.

На сегодняшний день сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Кокпектинском и Тарбагатайском районах. Именно туда на три дня отправятся врачи из Семея и прибывшие коллеги из Татарстана. Они проведут мастер-классы на местах. Всем необходимым оборудованием и медикаментами больницы районов обеспечены. Появляющаяся в соцсетях информация о недостатке кислорода не соответствует действительности.

Врачи должны уметь постоять за себя, - отметил Даниал Ахметов. - Сложилась практика, что кто-то обижается на врача и потом начинает лить грязь на всю систему через социальные сети. Врачи могут и должны открыто говорить о ситуации.

Стоит отметить, что сегодня был подписан контракт с Татарстаном на поставку лекарств. Согласно этому документу, область будет обеспечена медикаментами на полгода. Кроме того, в ближайшее время будут приобретены ещё три ПЦР-лаборатории.

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