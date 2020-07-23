Контроль за соблюдением карантина усиливают в Казахстане

Заместитель премьер-министра поручил разработать Правила поведения граждан в период пандемии.

Оперативный штаб по COVID-19 усиливает контроль в регионах, передает zakon.kz.

На заседании Оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова была заслушана деятельность государственных органов по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте премьер-министра.

Министерством здравоохранения доложено, что благодаря принятию оперативных мер за двухнедельный период удалось достичь ряда положительных результатов:

снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,3%;

увеличилось количество выздоровевших на 60%;

сократилось количество вызовов скорой помощи на 31%, в т.ч. по вопросам COVID-19 на 22%;

снижена занятость реанимационных коек на 12%, а стационаров с 81% до 56%.

Вместе с тем, Оперативным штабом была отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19 Министерства здравоохранения.

Также заместитель премьер-министра поручил акимату Северо-Казахстанской области принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда.

Министерством внутренних дел доложено о выявлении с 5 июля т.г. 4,3 тыс. нарушений карантина, при этом отмечена недостаточная работа по их выявлению в Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Особое внимание было уделено вопросам соблюдения гражданами санитарного и масочного режима.

Нам надо кардинально менять сознание и поведение людей с акцентом на бесценность и уникальность жизни. У нас до сих пор полагают, что "маски все равно не помогут — носи не носи, а толку мало". Люди до сих пор руководствуются не фактами, а собственными некорректными убеждениями. Борьба с вирусом должна объединить всех казахстанцев "чувством общей цели", а общество само должно осуждать нарушение карантинного режима. В этом заключается одна из задач государственных органов, — отметил Тугжанов.

Подводя итоги, заместитель премьер-министра поручил разработать Правила поведения граждан в период пандемии, проводить в регионах ежедневные рейды по нарушениям карантинного режима с широким освещением в СМИ, а также им был дан целый ряд других оперативных поручений.

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