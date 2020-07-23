13-летний подросток из Алматы бесследно исчез в Грузии

Поиски мальчика в высокогорной Сванети продолжаются уже четвертый день.

В Грузии ведутся интенсивные поиски 13-летнего Ильи Пилпани, приехавшего в эту страну из Алматы, и задержавшегося там из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.

Илья Пилпани уехал из дома кататься на велосипеде 18 июля утром и не вернулся. Сообщение о пропаже подростка в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 19 июля. В последний раз Илью видели в деревне Ленджери.

В поисках помогают местные жители и криминальная полиция. К поисковой операции подключены 45 спасателей и вертолет. Спасатели прочесывают территорию квадрат за квадратом, окрестности осматриваются и с вертолета, но найти подростка пока не удается.

Илья Пилпани – гражданин Казахстана, приехал из Алматы отдыхать к родственникам своего отца на зимние месяцы. Однако из-за пандемии коронавируса отправиться обратно в Казахстан так и не получилось: затянувшиеся каникулы мальчика из зимних плавно перетекли в летние.

Я точно знаю, что он ни с кем не общался, потому что не знал грузинского языка, друзей и подруг у него не было, - рассказывает его мать Ксения Пилпани.

Ксения не находит себе места, ища способ срочно приехать в Грузию - но границы закрыты, а у нее нет грузинского гражданства.

По словам матери, одним из любимых занятий мальчика были велосипедные прогулки. Он часто выходил покататься, как у себя дома, в Казахстане. Ему купили велосипед и в Сванети.

Ему 13 лет, у него уже начался переходный возраст со всеми вытекающими трудностями, какие бывают у подростков в этот период. Мы не исключаем, что это был его своеобразный протест, и надеемся, что с ним все хорошо и он просто где-то прячется, - говорит мать мальчика.

При этом Пилпани исключает, что Илья может находиться у каких-нибудь друзей, о которых неизвестно родным.

По ее словам, единственный близкий человек, который есть у мальчика в Грузии, помимо родственников в Сванети – это тетя в Тбилиси. Ксения не исключает, что подросток мог решить поехать на велосипеде к ней в столицу.

Мы каждый год отдыхали в Сванети и ездили оттуда в Тбилиси и обратно на машине, на маршрутке – он знает эту дорогу, - говорит женщина, молясь, чтобы это было именно так, и чтобы Илья нашелся живым и здоровым.

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