"Кокшетауминводы" продолжают отгрузку природной воды TURAN в больницы

В борьбе с пандемией одним из ключевых факторов выздоровления казахстанцев является соблюдение питьевого режима.

За прошедшую неделю казахстанское предприятие "Кокшетауские Минеральные Воды" выделило более 25 тонн природной воды для врачей и пациентов больниц Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

С марта месяца больницам выделено уже более 52 тысяч бутылок воды TURAN объемами от 0,5 до 5 литров. Вода поставляется регулярно в больницы Кокшетау, Нур-Султана и Алматы.

Сегодня потребность в воде в больницах Казахстана очень высокая. Как социально-ответственный бизнес Кокшетауминводы не остается в стороне. Мы поставляем питьевую воду TURAN, когда к нам обращаются. И готовы поставлять воду не только в Нур-Султан, Алматы и Кокшетау, но и в другие города страны. Мы верим, что вода TURAN, как физиологически полноценная питьевая вода, внесет свой вклад в борьбу с вирусом. И уже получаем отзывы от врачей, которые утверждают, что TURAN хорошо помогает снять интоксикацию организма при температуре, - говорит директор завода "Кокшетауские Минеральные Воды" Станислав Максимец.

В борьбе с пандемией одним из ключевых факторов выздоровления казахстанцев является соблюдение питьевого режима. По рекомендациям врачей при простуде или вирусном заболевании, включая COVID-19, необходимо увеличивать количество выпиваемой воды. Больному с температурой тела +38…+39 °С потребуется воды из расчета 50-60 мл на 1 кг веса в сутки, то есть полстакана или стакан теплой воды в час. Практически это означает, что больной должен постоянно делать небольшой глоток теплой воды, близкой к температуре своего тела.

При этом важно пить не просто очищенную воду "из-под фильтров", а физиологически полноценную природную питьевую воду, сбалансированную по содержанию полезных микро- и макроэлементов. Такая вода поможет не только вывести из организма последствия борьбы с вирусом, но и поддержать водно-солевой баланс, поскольку известно, что в период заболевания организм интенсивно теряет важные элементы – натрий, хлор, кальций, магний и йод.

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