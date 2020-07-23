Капшагай закроют до 2 августа

Пляжи и базы отдыха будут недостуны.

В Капшагае усилят карантин, передает zakon.kz.

Согласно постановлению и.о. главного санитарного врача города Капшагай от 22 июля, будут усилен режим карантина на территории города, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, до 2 августа.

Кроме того, с 25 июля на территорий города Капшагая будут приняты дополнительные ограничительные меры.

В том числе:

1. 25 и 26 июля приостанавливается деятельность всех видов рынков, а также непродовольственных магазинов.

2. С 25 июля по 2 августа будут закрыты все городские пляжи и базы отдыха. При въезде на территорию расположения баз отдыха и пляжей будут установлены мобильные посты.

Вышеуказанные меры приняты в целях безопасности здоровья населения и соблюдения карантинного режима. Просим всех строго соблюдать масочный и карантинные режимы. Берегите себя и своих близких, - отмечается в сообщении.

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