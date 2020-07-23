Акимат Алматы выделил еще 38 млрд тенге на борьбу с коронавирусом

Аким отметил, что сейчас "ситуация более сложная", поэтому был пересмотрен городской бюджет.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время онлайн пресс-конференции рассказал, что из местного бюджета на борьбу с коронавирусом выделили еще 38 млрд тенге, передает zakon.kz.

Что касается денег, которые нами выделяются. Эту работу мы начали еще во время ЧП. Тогда первостепенной задачей было обеспечение СИЗами, удержание цен на продукты питания и дезинфекция. Из городского и республиканского бюджета то, что мы взяли... На тот период наши расходы составили почти 17 млрд тенге, - рассказал аким.

Он отметил, что сейчас "ситуация более сложная", поэтому был пересмотрен городской бюджет и на борьбу с новым вирусом еще дополнительно выделили 38 млрд тенге, сократив расходы на запланированные строительные проекты.

Из них 10 млрд тенге ушли на стабилизацию лекарственного обеспечения, мы создали стабфонд. Из них 5 млрд - для обеспечения лекарствами аптек города и 5 млрд - мы назвали резервным фондом - обеспечивает наши поликлиники и стационары в полном объеме, наряду с единым поставщиком "СК-Фармация" препаратами, - сказал аким.

Кроме того, эти деньги пойдут на покупку оборудования, дезинфекцию, питание, проживание медработников в гостиницах. Также акимат будет строить модульную инфекционную клинику на 350 коек.

Сейчас мы смотрим, что будет осенью. Есть варианты оптимистические и пессимистические. мы лучше пойдем по пессимистическому прогнозу. Будем готовиться к худшему. Для этого нужно просчитать все, что необходимо: лекарства, СИЗы и все остальное. По потребности, необходимости мы будем далее дополнительно выделять деньги, - отметил Сагинтаев.

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