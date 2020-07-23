Когда газета круче интернета. Шедевры "Ревдинского рабочего"

Собраны лучшие заголовки.

Креативные заголовки и нестандартная подача новостей - вот секрет успеха газеты из провинции, которую уже знают и за пределами России, сообщает zakon.kz.

1. Судя по свежему "Ревдинскому рабочему", в провинции жизнь сейчас такая, что остались одни междометия

2. Умеют они максимально точно попадать в нужные даты и по нужным целям

3. Именно эти скользкие собаки прославили газету на всю страну

4. Ну, шедевры же, да?

5. Эти заголовки нужно читать с особой интонацией

6. Когда все четко и понятно

7. Такими темпами газетам жить да жить

8. Даешь больше креативных заголовков!

9.

10.

11.

12. Обложка для июльского номера - пока в процессе создания

Источник: fishki.net

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!