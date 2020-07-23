Когда газета круче интернета. Шедевры "Ревдинского рабочего"
Собраны лучшие заголовки.
Фото : fishki.net23 июля 2020, 12:02
Креативные заголовки и нестандартная подача новостей - вот секрет успеха газеты из провинции, которую уже знают и за пределами России, сообщает zakon.kz.
1. Судя по свежему "Ревдинскому рабочему", в провинции жизнь сейчас такая, что остались одни междометия
2. Умеют они максимально точно попадать в нужные даты и по нужным целям
3. Именно эти скользкие собаки прославили газету на всю страну
4. Ну, шедевры же, да?
5. Эти заголовки нужно читать с особой интонацией
6. Когда все четко и понятно
7. Такими темпами газетам жить да жить
8. Даешь больше креативных заголовков!
9.
10.
11.
12. Обложка для июльского номера - пока в процессе создания
Источник: fishki.net
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033174-0086a2a69850ec0c050fb7bde9ec8418
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...