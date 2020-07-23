Сообщать о нарушении карантинных норм теперь можно через Telegram-бот

Общественный контроль запущен во всех областях Казахстана.

В Казахстане запущен Telegram-бот https://t.me/CovidControlKzBot, с помощью которого пользователи могут направлять сообщения группе Общественного контроля по COVID-19, передает zakon.kz.

При помощи этого сервиса общественники будут получать сообщения о нарушении санитарных норм и карантинных мер, жалобы на работу медицинских учреждений, предложения по улучшению условий работы медицинского персонала, - сообщили в МИОР РК.

Напомним, группа Общественного Контроля - это гражданская инициатива, целями которой являются: мониторинг условий работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях, мониторинг распределения гуманитарной помощи, контроль соблюдения прав граждан в получении социальной и медицинской помощи в условиях пандемии.

Общественный контроль запущен во всех областях Казахстана и уже получил поддержку Министерства здравоохранения РК и Министерства информации и общественного развития РК.

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