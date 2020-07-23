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Чего ждать после 2 августа, рассказала главный санврач Казахстана

Решение будет зависеть от эффекта действующего карантина, но, несмотря на это, комиссия рассматривает возможные послабления.

Фото : СЦК23 июля 2020, 13:26

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о том, каких мер ждать гражданам после окончания карантина, то есть 2 августа, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос действительно волнует каждого казахстанца. Две недели карантина прошли, нам предстоят еще две недели карантина. От реализации и исполнения этих карантинных мер будут зависеть дальнейшие действия - ужесточение или смягчение. Сейчас межведомственная комиссия под председательством курирующего вице-премьера рассматривает различные варианты смягчения карантинных мер, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

С 5 июля в Казахстане ввели повторный карантин. Позднее премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что жесткий карантин продлевают до 2 августа, то есть еще на две недели.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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