Полиция все еще ищет контактных с больными коронавирусом

Замглавы МВД подчеркнул, что сегодня от каждого сейчас зависит, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране.

Часть граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19, все еще ищут в полиции, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается установления контактных лиц. Более 26 тыс. лиц мы установили, осталось менее 10. Думаю, эту задачу мы решим, — сообщил Калайчиди.

Он напомнил, что с 5 июля наряду со своими основными функциями мы обеспечиваем выполнение трех задач: выявление фактов незаконной реализации лекарственных средств, пресечение нарушений карантинных мероприятий, оказание содействия органам здравоохранения в поиске лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что от каждого из нас с вами зависит, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация у нас в стране. Мы промониторили внимательно страны, где удалось успешно решить эту задачу, там в первую очередь все зависит от самодисциплины наших граждан. От того, насколько каждый из нас будет соблюдать меры безопасности, в конечном итоге будет зависеть ситуация в стране, — заключил Калайчиди.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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