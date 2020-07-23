Еще шесть домов накренились в Алматы

Дома находятся в микрорайоне Зердели.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в микрорайоне Зердели еще у нескольких домов нашли крен, передает zakon.kz.

Во время онлайн пресс-конференции акима спросили про накренившийся дом в микрорайоне Зердели. Он ответил, что в доме провели ремонт.

Была проведена большая работа. КазНИИСА дало свое заключение о том, что дом прошел все стадии проверки и вернулся в нормальное состояние. Внутри дома были сломаны двери, потрескались стены - все это восстановили. Провели ремонт в подъезде, на фасаде. Некоторые жители уже начали возвращаться в свои дома. У них есть свои вопросы, сейчас мы разговариваем с хозяевами каждой квартиры и находим решение, - сказал он.

Аким отметил, что на самом деле накренился не только 179-й дом, но и дома, которые находились по соседству.

Если не ошибаюсь, таких домов шесть. Первый дом завершили, теперь второй ремонтируют. На остальные дома будет рассматриваться выделение бюджета и будет проведена работа. Эти дома находятся под нашим контролем. Каждый объект мы внимательно проверяем, потому что там будет жить много людей, - отметил Сагинтаев.

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