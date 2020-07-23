В Талдыкоргане на выходные закроют практически все

По ряду улиц запретят передвижение транспорта и закроют все объекты.

Постановлением главного государственного санитарного врача Талдыкоргана от 23 июля на территории города на выходные, 25 и 26 июля, вводятся строгие ограничительные меры, передает zakon.kz.

В городе в выходные дни 25, 26 июля будет приостановлена деятельность:

1. Общественного транспорта

2. Автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области.

3. Объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары, шашлычные, пирожковые, и другие), а также летних площадок на открытом воздухе не более 30 посадочных мест, за исключением организации онлайн-заказов и доставки.

4. Всех объектов, независимо от реализуемой группы товаров, располагающихся на пересечении следующих проспектов, улиц:

- ул.Шевченко: от ул.Кабанбай батыра до ул.Курманова

- ул.Биржан Сал: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Акын Сара: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Курманова: от ул.Акын Сара до ул.Шевченко

5. Также будет приостановлено передвижение любого вида транспорта, кроме спецмашин (управления полиции, скорой медицинской помощи, пожарной службы и др.) по улицам:

- ул.Шевченко: от ул.Кабанбай батыра до ул.Курманова

- ул.Биржан Сал: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Акын Сара: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Курманова: от ул.Акын Сара до ул.Шевченко

6. Приостановлено передвижение любого вида транспорта, кроме спецмашин по улицам:

- ул.Шевченко: от ул.Кабанбай батыра до ул.Курманова

- ул.Биржан Сал: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Акын Сара: от проспекта Назарбаева до ул.Курманова

- ул.Курманова: от ул.Акын Сара до ул.Шевченко

7. Крытых продовольственных и непродовольственных рынков.

8. Непродовольственных магазинов (торговые дома и другие), за исключением организации онлайн-заказов и доставки.

9. Спортивных объектов.

10. Бань, саун, СПА, массажных центров.

11. Парков, скверов.

И других объектов.

Также вводится запрет на перемещение внутри населенных пунктов групп более 3-х человек, за исключением членов одной семьи. Ограничение на выход на улицу граждан старше 65-ти лет.

Постановление предусматривает ограждения вокруг фонтанов для недопущения купания.

Будет запрещена деятельность продовольственных и коммунальных, а также непродовольственных рынков.

Запретить населению города купание в реках Каратал и Балыкты. Запретить работу строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), фотосалонов, цветочных магазинов, зоомагазинов иных объектов. Запретить работу бизнес-центров, страховых компаний, услуг адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и консалтинга, коллекторских услуг, агентств недвижимости, рекламных агентств. Запретить работу банков второго уровня, микрофинансовых организаций, ломбардов. Запретить работу обменных пунктов, в том числе небанковских, - сказано в постановлении.

Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте.

Жителям Талдкоргана разрешается:

Перемещение внутри населенных пунктов группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.

Индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Работать в эти выходные будут объекты, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности города:

Промышленные, производственные предприятия, стройкомпании.

Медицинские организации, вне зависимости от форм собственности, стоматологии.

Ветслужбы

Все виды лабораторий

Супермаркеты, продуктовые магазины, в том числе внутри торгово-развлекательных центров, в многоквартирных жилых домах, с 10.00 до 20.00.

Аптеки, в том числе ветеринарные.

Коммунальные службы и инфраструктуры области

АЗС, с обычным графиком работы

Официальные службы такси, специализированный транспорт, при этом транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси) и предоставлением информации о личности водителя на видном пассажиру месте (паспортные данные водителя, данные предприятия, номер телефона, название, номер автомашины). С наполняемостью не больше количества посадочных мест.

СТО, автомойки, шиномонтажные, с ограничением графика работы по времени с 08:00 до 17:00 часов.

Аэропорты и ж/д вокзалы

И другие объекты.

С полным списком ограничений и разрешенной деятельности можно ознакомиться здесь.

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