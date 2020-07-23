Дождливые выходные ожидают казахстанцев  

Лишь на юге, юго-востоке сохранится жаркая погода 33-39 градусов.

Какую погоду ожидать казахстанцам в эти выходные рассказала сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева, сообщает корреспондент zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана в предстоящие выходные будет формировать Атлантический антициклон, который принесет с собой влажные и относительно прохладные воздушные массы. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром, не исключено выпадение града. Лишь на западе республики будет солнечно и без осадков, - сообщила она.

Так, по ее словам, на юге, юго-востоке сохранится жаркая погода 33-39 градусов. На юге Мангыстауской области 40-43 градуса. На востоке Казахстана 25-30 градусов, на юге региона до 33 градусов. На западе и севере будет наблюдаться небольшой спад жары. На западе до 23-31 градуса. А в северной половине страны ожидается более прохладная погода. Здесь температура составит 20-25 градусов.

В столице в предстоящие 3 дня ожидаются дожди. 24-25 июля временами будет идти сильный дождь с грозой, шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду и возможным выпадением града. Прогнозируется также понижение ночной температуры от 16-18 до 12-14 градусов и дней от 22-24 до 20-22 градусов, - продолжила она.

В Алматы, по ее прогнозу, в эти выходные также пройдут кратковременные грозовые дожди, усиление ветра при грозе до 12 метров в секунду, ночная температура составит 20-22, а днем столбики термометров поднимутся до 35 градусов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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