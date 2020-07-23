Смерть птиц на Алаколе - в "Казгидромет" провели химический анализ воды

Были зафиксированы превышения по следующим веществам: магний, хлориды, минерализация.

20 июля текущего года специалисты РГП "Казгидромет" отобрали пробы в озере Алаколь и провели химический анализ по 41 ингредиенту, сообщает zakon.kz.

Поводом стали факты гибели диких птиц на озере.

В опубликованном отчете говорится, что согласно Единой системе классификации качества вод в водных объектах, которое применяется для всех категорий водопользования за исключением рыбохозяйственных, были зафиксированы превышения по следующим веществам: магний, хлориды, минерализация.

Концентрация магния – 316 мг/дм3, хлоридов – 748 мг/дм3, минерализации – 4946 мг/дм3. Фактическая концентрация хлоридов и минерализации не превышает фоновый класс, магний – превышает фоновый класс. Температура воды озера находилась на уровне 27-28,6 ºC, водородный показатель 8,29-8,97, концентрация растворенного в воде кислорода 7,55-7,67 мг/дм3, цветность 9-17 градусов, запах – 0 балл.

Результаты анализа на "биохимическое потребления кислорода 5", который выполняется 5 суток будут предоставлены 26 июля текущего года.

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