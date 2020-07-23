Работодатели во всем мире склоняются к ненужности офисов

Мировые компании пересматривают форматы работы, исходя из организации деятельности в условиях пандемии.

Пандемия заставила многих осознать ненужность офисов: 29 процентов респондентов планируют в будущем освободить часть занимаемых их организациями помещений, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании "Навигатор: Бизнес после карантина. Курс на восстановление" компании HSBC, которое есть в распоряжении Lenta.ru.

Мировые компании пересматривают форматы работы, исходя из организации деятельности в условиях пандемии.

Большинство (69%) работодателей уповают, что в скором времени гибкий график работы станет нормой, две трети (61%) считают, что совместная работа в режиме онлайн в течение следующих двух лет станет обычной практикой. Также чуть больше трети участников опроса (34%) думают о сокращении числа дальних командировок.

И почти половина (47%) участников опроса признались, что могли бы лучше подготовиться к вызовам из-за глобального распространения вируса.

Опрос проводился среди более 2600 представителей компаний из 14 стран мира.

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