Мужчина украл 5-летнюю девочку в Карагандинской области
Несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им.
Фото : Polisia.kz24 июля 2020, 06:21
В городе Сатпаев задержан подозреваемый в похищении ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23 июля в 21.00 ч. в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери.
В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома, - гоаорится в сообщении ДП.
Ребенок сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Однако несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им.
Для пресечения беспорядков на место стянуты силы правопорядка. Департаментом полиции Карагандинской области принимаются все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города.
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