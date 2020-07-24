Мужчина украл 5-летнюю девочку в Карагандинской области

Несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им.

В городе Сатпаев задержан подозреваемый в похищении ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 июля в 21.00 ч. в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери.

В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома, - гоаорится в сообщении ДП.

Ребенок сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Однако несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им.

Для пресечения беспорядков на место стянуты силы правопорядка. Департаментом полиции Карагандинской области принимаются все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города.

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