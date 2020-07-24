Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Мужчина украл 5-летнюю девочку в Карагандинской области

Несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им.

Фото : Polisia.kz24 июля 2020, 06:21

В городе Сатпаев задержан подозреваемый в похищении ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 июля в 21.00 ч. в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери.

В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома, - гоаорится в сообщении ДП.

Ребенок сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан. Однако несколько десятков человек требуют выдать подозреваемого им.

Для пресечения беспорядков на место стянуты силы правопорядка. Департаментом полиции Карагандинской области принимаются все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты