На сегодня в медицинских учреждениях достаточно лекарственных препаратов.

В Шымкенте 80 процентов пациентов с пневмонией выздоровели. К примеру, если с начала года пневмония была диагностирована у 12595 человек, из них вылечились - 10263. Об этом в ходе брифинга в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения города Шымкента Варзилов Тимирхан, передает zakon.kz.

Спикер также отметил, что на сегодня в медицинских учреждениях достаточно лекарственных препаратов.

Запаса лекарств в медицинских учреждениях города Шымкенте хватит дополнительно на два месяца. Имеется 328 027 упаковок жаропонижающих препаратов. Помимо этого в запасе имеются 70570 упаковок противовирусных препаратов, более 135 тысяч упаковок антибиотиков, 79 800 - антикогулянтов, 110 532 упаковок необходимых для лечения витаминов - сказал Т. Варзилов.

С 1 июля и по сегодняшний день количество вызовов снизилось на 65 процентов. Вызовы на пульт «103» обслуживают 100 бригад скорой медицинской помощи.

Нужно отметить, с 15 июля действует мобильное приложение по онлайн консультированию «1430». На данном сайте зарегистрированы 486 врачей, которые предоставляют населению бесплатные медицинские консультации.

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