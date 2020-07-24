Аида Балаева: Каждый блогер должен осознавать ответственность перед читателями

Важно помнить об ответственности за распространение недостоверных сведений и разжигание розни.

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева высказалась об информационном поле вокруг ситуации, произошедшей в селе Шорнак, передает zakon.kz.

Она напомнила, что 21 июля в селе Шорнак Туркестанской области произошел бытовой конфликт между двумя молодыми жителями села, к которому с обеих сторон подключились другие люди. Усилиями местного участкового инцидент был локализован, инициаторы и участники драки задержаны, инициировано досудебное расследование.

В рамках плановых работ по мониторингу межэтнической ситуации в регионе находилась группа специалистов недавно созданного при Министерстве информации и общественного развития Института прикладных межэтнических отношений во главе с директором, которые имели возможность оценить ситуацию и в мельчайших деталях восстановить для себя картину произошедшего. Вчерашние рассылки и эпизодические публикации в соцсетях осуществлялись не жителями села. С целью дезинформирования аудитории распространялось старое видео, не имеющее никакого отношения к происшествию в селе Шорнак. В этой провокации явно прослеживались признаки попытки реанимировать и масштабировать конфликт. К сожалению, отдельные блогеры, не убедившись в достоверности материала, разместили его на своих страницах, - написала Балаева в facebook.

В этой связи, по ее словам, важно помнить об ответственности за распространение недостоверных сведений и разжигание розни.

Подобные факты будут жестко пресекаться, виновные понесут ответственность согласно закону. Каждый блогер должен осознавать высокий уровень моральной ответственности перед своими читателями и адекватно оценивать степень своего влияния на аудиторию, - резюмировала она.

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