В Балхаше полицейского подозревают в изнасиловании подростка

Полиция отказывается заводить дело, мотивируя тем, что они не могут завести дело на своего сотрудника, говорят в фонде "НеМолчиkz".

В городе Балхаш сотрудника полиции подозревают в изнасиловании подростка. В фонде "НеМолчиkz" утверждают, что дело до сих пор не завели. Они просят начальника полиции Карагандинской области взять дело на личный контроль, передает zakon.kz.

В фонде "НеМолчиkz" сообщили, что сотрудник полиции обратился к матери 14-летней девочки. Он сказал, что у них на даче растет конопля и ее реализуют. Он попросил номер дочери, которая находилась на даче, чтобы расспросить у нее про местных мальчиков.

Полицейский написал подростку, якобы у него есть информация о том, что у нее на даче курят анашу. Он пригрозил тем, что папу подростка за этот могут посадить на 10 лет и потребовал встречи, чтобы подписать какие-то документы.

Мама в это время была на даче, папа в командировке, сестры тоже не было дома, он воспользовался моментом. Пообещал, что постарается ее отмазать, но только пока папе с мамой не говори. Девочка как раз ехала домой, он потребовал адрес, она его написала.

Дома он заставил ее под диктовку написать бредовое признание, что якобы она с друзьями употребляла анашу, сложил документ в карман, а затем потребовал секса за то, что ничего не скажет родителям и поможет ей, - говорится в сообщении.

У фонда есть переписка, голосовые сообщения, видео из подъезда. По их данным, полиция отказывается заводить дело, мотивируя тем, что они не могут завести дело на своего сотрудника и направляют документы в УСБ ДП Карагандинской области.

Ни экспертиз, ни выемки одежды и вещдоков, ничего не происходит. Полицейского увольняют 13 июля. 13 июля он прибежал к матери, стоял на коленях и умолял забрать заявление, ссылаясь на большую светлую любовь к ее дочери, в которую влюбился еще в прошлом году, когда ей было 14 лет (сейчас девочке 15 лет), потом уже и на то, что он единственный кормилец в своей семье. Дело волокитят, нагло врут что не могут завести. У матери до сих пор нет ЕРДР, якобы УСБ разберется. Что за покрывательство? Таким наказание должно быть в два раза тяжелее, потому что он запачкал всю полицию, - говорится в сообщении.

Фонд обратился к начальнику Департамента полиции Карагандинской области с просьбой взять на личный контроль это уголовное дело и привлечь к ответственности подозреваемого в педофилии, который используя служебное положение совершил тяжкое преступление.

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