100 тонн лекарств нашли в подпольном цехе в Алматы

Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

23 июля в Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы прокуратуры города, в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно ДЭР по Алматы установлены типография по изготовлению упаковочного материла для лекарственных препаратов, склад для хранения изготовленной нелегальной продукции, а также подпольный цех.

Всего по результатам изъято более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: "Ротоцеф", "Солкасерил", "Регидрон оптим", "Кальций Д3 никомед", "Цефамед", "Цераксон", "Цефтазидин" и др.

Таким образом, правоохранительными органами пресечена попытка незаконной реализации лекарственных препаратов сомнительного происхождения через оптовую и розничную сеть на территории страны.

По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

При координации прокуратуры города мобильными группами выявлены 109 правонарушений по факту завышения аптеками города, установленных предельных цен, к административной ответственности привлечены 109 лиц по ст.426 КоАП РК. По 25 фактам проводятся досудебные расследования. В рамках рейдов изъяты медикаменты в количестве 1000 упаковок и 8,5 млн единиц медицинских масок, которые переданы в учреждения здравоохранения города, - отметили в ведомстве.

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