Мечети на Курбан-айт будут закрыты, открыт сайт для онлайн-жертвоприношений

В стране с 24 июля по 30 июля будет работать сайт qurban2020.muftyat.kz.

Председатель духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай Кажы сказал, что из-за карантина жертвоприношение в Курбан-айт можно будет принести онлайн, передает zakon.kz.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций Наурызбай Кажы сказал, что Курбан айт в этом году подпадает на 31 июля, 1 и 2 августа, когда в стране все еще будет действовать карантин. Из-за этого, мечети будут закрыты, айт намаз там читать не будут.

В связи с этим, жертвоприношение в Курбан-айт можно принести дистанционно. В стране с 24 июля по 30 июля будет работать сайт qurban2020.muftyat.kz. Если будут какие-то технические неполадки, то в ДУМК просят отнестись с пониманием.

Мясо, принесенное в жертву принято делить на три части и одну часть отдать человеку, который делает жертвоприношение. В этом году из-за пандемии все мясо будет раздаваться нуждающимся семьям. Государство поддерживает инициативу по онлайн жервоприношению. В каждой области определены места, где можно провести процедуру жертвоприношения. Все это будет делаться с разрешения местных акиматов и санврача и под контролем правоохранительных органов, - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!