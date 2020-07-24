Женщина с пятилетним ребенком хотела прыгнуть с моста в Атырау

Младшему сержанту удалось отговорить женщину не совершать необдуманный поступок,

В Атырау женщина с пятилетним ребенком хотела прыгнуть с моста. Гвардейцы предотвратили суицид, сообщает zakon.kz.

Случай произошел в ночь 24 июля 2020 года около в 00 часов 30 минут находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности войсковой наряд в составе начальника войскового наряда младшего сержанта Ергена Нургалиева совместно с патрульными рядовыми Дмитрим Коваленко и Нурсейтом Кусаиновым, увидев в темноте силуэт женщины с ребенком, стоящей за ограждением центрального моста, ни секунды не раздумывая, выдвинулись в направлении моста, одновременно доложив об этом инциденте дежурному по войсковым нарядам и вызвали дежурный экипаж полиции, - сообщили в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК.

Младшему сержанту Ергену Нургалиеву удалось отговорить женщину не совершать необдуманный поступок, отвести ее и ребенка на безопасное расстояние.

До прибытия представителей правоохранительных органов гвардейцы попытались своими силами успокоить гражданку, так как у нее была истерика.

Как выяснилось, что ранее произошел семейный конфликт, и от отчаяния она решилась на такой крайний шаг.

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