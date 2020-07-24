Аким Сатпаева подал в отставку, ее не приняли

Он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

В Антикоррупционной службе сообщили, что аким Сатпаева подал в отставку из-за коррупции подчиненного, но ее не приняли, передает zakon.kz.

Подал в отставку аким города Сатпаев Карагандинской области за коррупцию руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Его отставка не принята, он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, - сообщил директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Ганижан Асанулы.

Руководитель отдела был оштрафован на 12 млн тенге с пожизненным запретом занимать посты на определенных должностях.

На данный момент на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. Несколько акимов тоже подали в отставку по аналогичной причине.

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