Рыбачить и загорать нельзя на Балхаше

Мобильные группы будут предотвращать создание массовых скоплений народа.

На всех городских пляжах Карагандинской области, в частности Балхаша, будут проводится ежедневные рейды, передает zakon.kz.

Все пляжи являются городскими. Посетители зон отдыха могут искупаться и сразу же покинуть пляж. Рыбалка, загорание на пляже, отдых на пляже под запретом. Создавать массовое скопление нельзя!, - говорится в сообщении акимата города Балхаш.

Отмечается, что владельцы зон отдыха будут наказаны за нарушение постановления санврача.

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