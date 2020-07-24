Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Рыбачить и загорать нельзя на Балхаше

Мобильные группы будут предотвращать создание массовых скоплений народа.

Фото : Pixabay24 июля 2020, 19:26

На всех городских пляжах Карагандинской области, в частности Балхаша, будут проводится ежедневные рейды, передает zakon.kz.

Все пляжи являются городскими. Посетители зон отдыха могут искупаться и сразу же покинуть пляж. Рыбалка, загорание на пляже, отдых на пляже под запретом. Создавать массовое скопление нельзя!, - говорится в сообщении акимата города Балхаш.

Отмечается, что владельцы зон отдыха будут наказаны за нарушение постановления санврача.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты