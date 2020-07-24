Рыбачить и загорать нельзя на Балхаше
Мобильные группы будут предотвращать создание массовых скоплений народа.
Фото : Pixabay24 июля 2020, 19:26
На всех городских пляжах Карагандинской области, в частности Балхаша, будут проводится ежедневные рейды, передает zakon.kz.
Все пляжи являются городскими. Посетители зон отдыха могут искупаться и сразу же покинуть пляж. Рыбалка, загорание на пляже, отдых на пляже под запретом. Создавать массовое скопление нельзя!, - говорится в сообщении акимата города Балхаш.
Отмечается, что владельцы зон отдыха будут наказаны за нарушение постановления санврача.
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