Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Перебегавшую дорогу на капчагайской трассе женщину сбили насмерть

В нескольких десятках метрах от места инцидента был регулируемый участок дороги.

Фото : zakon.kz24 июля 2020, 23:02

Автомобиль сбил насмерть женщину на трассе Алматы-Капчагай, передает zakon.kz.

Toyota Camry двигалась по трассе Алматы-Капчагай в северном направлении по крайней левой полосе (от мегаполиса). Проехав большой перекресток у супермаркета "Magnum", при сложных погодных условиях (дождь) водитель поздно заметил пожилую женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Избежать столкновения не удалось, в результате авто совершило наезд на женщину, которую отбросило в сторону на полосу встречного движения. Женщина получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства данного ДТП. Также они устанавливают личность погибшей, так как при ней не обнаружено документов.

Женщина перебегала дорогу, участок которой не освещался, в неположенном месте в нескольких десятках метрах от светофора. Алматы-Капчагай.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты