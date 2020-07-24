Перебегавшую дорогу на капчагайской трассе женщину сбили насмерть

В нескольких десятках метрах от места инцидента был регулируемый участок дороги.

Автомобиль сбил насмерть женщину на трассе Алматы-Капчагай, передает zakon.kz.

Toyota Camry двигалась по трассе Алматы-Капчагай в северном направлении по крайней левой полосе (от мегаполиса). Проехав большой перекресток у супермаркета "Magnum", при сложных погодных условиях (дождь) водитель поздно заметил пожилую женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Избежать столкновения не удалось, в результате авто совершило наезд на женщину, которую отбросило в сторону на полосу встречного движения. Женщина получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства данного ДТП. Также они устанавливают личность погибшей, так как при ней не обнаружено документов.

Женщина перебегала дорогу, участок которой не освещался, в неположенном месте в нескольких десятках метрах от светофора. Алматы-Капчагай.

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