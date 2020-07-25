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Казахстан догоняет Китай по числу заразившихся коронавирусом

В Казахстане за сутки выявлены 1740 новых случаев коронавируса.

Фото : zakon.kz.25 июля 2020, 11:06

В Казахстане за сутки выявлены 1740 новых случаев коронавируса, а общее количество достигло 80 226, сообщает zakon.kz.

Согласно данным сайта worldometers, с таким ростом выявляемых больных, в течении нескольких дней Казахстан может догнать Китай, где на сегодняшний день зафиксировано всего 83,784 человек.

Радует только то, что в стране летальных исходов гораздо меньше, чем в Поднебесной. Если в Казахстане от коронавируса скончались 610 пациентов, общее количество смертей от КВИ в Китае достигло 4,634.


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