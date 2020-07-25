Каспийского тюленя занесут в Красную книгу Казахстана

Каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана, сообщает zakon.kz.

24 июля 2020 года Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики посредством видеоконференцсвязи проведено заседание Межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства, с участием представителей Учреждения "Институт гидробиологии и экологии" и ТОО "Центрально-Азиатский институт экологических исследований".

На заседании Комиссии рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя (Pusa Caspica) в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

По результатам заседания в целом одобрено включение данного водного животного в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

Это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем.

Необходимо отметить, что каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах.

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